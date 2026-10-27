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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Pastikan Kebugaran Pemain Persib Sebelum Laga Melawan Melbourne Victory

Igor Tolic Pastikan Kebugaran Pemain Persib Sebelum Laga Melawan Melbourne Victory

Selasa, 27 Oktober 2026 – 21:30 WIB
Igor Tolic Pastikan Kebugaran Pemain Persib Sebelum Laga Melawan Melbourne Victory - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic (kanan) dan pemain Julio Cesar (kiri) dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Melbourne Victory FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (27/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung siap tempur melawan Melbourne Victory FC meski pun dua hari lalu baru bertanding. 

Duel melawan Melbourne Victory FC akan tersaji dalam matchday ke-3 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (28/10) malam.

Pelatih Persib Igor Tolic punya waktu 24 jam untuk memantau kondisi pemain dan menentukan susunan pemain yang akan diturunkan untuk pertandingan besok. 

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Penjaga gawang Teja Paku Alam dipastikan absen, karena cedera yang dialaminya. Sementara sisanya, Tolic menyebut pemain dalam kondisi baik.

"Sejauh ini semuanya baik-baik saja. Hari ini kami menjalani sesi latihan dan melakukan beberapa taktik. Hanya Teja yang tidak bersama kami, sementara yang lain semua hadir," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga di Bandung, Selasa (27/10).

Di tengah masalah kelelahan fisik, juru taktik asal Kroasia itu punya solusi jitu yang akan digunakan.

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Beberapa pemain yang sempat absen karena cedera, mulai membaik dan berpeluang diturunkan untuk pertandingan besok.

Pemain yang dimaksud seperti Gakuto Notsuda dan Gabriel Mutombo, dua legiun asing itu jadi tambahan amunisi buat si Maung Bandung.

Rencana pelatih Persib menjelang laga melawan Melbourne Victory FC, di tengah masalah kebugaran pemain.
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TAGS   persib pelatih persib teja paku alam cedera afc champions league 2 igor tolic acl 2 pemain kelelahan gabriel mutombo gakuto notsuda melbourne victory

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