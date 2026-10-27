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Pelatih Giovanni Savarese Soroti Kekuatan Persib, Melbourne Victory Incar Kemenangan

Selasa, 27 Oktober 2026 – 21:20 WIB
Pelatih Giovanni Savarese Soroti Kekuatan Persib, Melbourne Victory Incar Kemenangan - JPNN.com Jabar
Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese (kanan) dan pemain Tom Lockyer (kiri) dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Persib di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (27/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Melbourne Victory FC Giovanni Savarese mengakui Persib Bandung bukan lawan yang mudah dihadapi menjelang pertandingan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Matchday ke-3 ini akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Rabu (28/10/2026) malam.

Melbourne Victory FC akan menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.

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Kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mengamankan posisi puncak klasemen sementara Grup E.

Savarese menegaskan timnya telah melakukan persiapan dengan baik untuk menghadapi Maung Bandung.

Dia juga menyadari bahwa bermain di kandang lawan menjadi tantangan tersendiri bagi anak asuhnya.

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"Kami tahu bahwa bermain di kandang lawan selalu sulit. Persib adalah tim yang bagus. Kami sudah melihat bagaimana mereka bermain dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya dan kami tahu bahwa laga ini akan menjadi pertandingan yang berat," kata Savarese dalam konferensi pers pralaga di Bandung, Selasa (27/10).

Meski demikian, pelatih asal Venezuela itu memastikan para pemainnya siap memberikan perlawanan maksimal.

Melbourne Victory FC menyatakan Persib Bandung bukan lawan yang mudah buat ditaklukkan. Pemain siap tempur dalam pertandingan ACL 2 di Si Jalak Harupat.
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TAGS   persib stadion si jalak harupat afc champions league 2 acl 2 grup e acl 2 melbourne victory persib vs melbourne victory fc pelatih melbourne victory giovanni savarese

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