Gelandang Persib Adam Alis Ungkap Hal yang Lebih Penting dari Golnya ke Gawang Garudayaksa FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Adam Alis menjadi penentu kemenangan Persib Bandung atas Garudayaksa FC dalam pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027.

Gol Adam di menit 90+2 mengubah kedudukan menjadi 2 - 1 dan membuat Bobotoh bersorak sorai di Stadion Pakansari, Bogor.

Garudayaksa FC hampir mengunci skor imbang. Jairo Jean berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan pertahanan tim tamu terus diserang.

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Menjelang menit akhir pertandingan, Adam Alis muncul sebagai penentu kemenangan.

Meski menjadi pencetak gol penentu tiga poin, Adam memilih tidak menonjolkan pencapaian pribadinya. Ia menegaskan, kemenangan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh pemain dan layak dipersembahkan kepada Bobotoh yang hadir langsung di stadion.

"Tentang cetak gol itu tidaklah penting. Yang penting kami satu tim, siapapun yang cetak gol semua demi tim. Ya Alhamdulillah kami diberi kemenangan. Kemenangan ini buat suporter yang datang ke stadion, terbaik pokoknya," kata Adam, Selasa (27/10).

Selain mensyukuri hasil pertandingan, Adam mengaku takjub melihat militansi Bobotoh yang tetap memberikan dukungan penuh meskipun Persib bermain di kandang lawan.

Kehadiran mereka membuat suasana Stadion Pakansari terasa seperti kandang sendiri bagi skuad asuhan Igor Tolic.