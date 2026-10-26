Igor Tolic Sebut Laga Garudayaksa FC vs Persib Gambaran Ideal Sepak Bola Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil membawa pulang kemenangan dari lawatannya ke markas Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).

Adam Alis menjadi penentu kemenangan malam tadi, berkat golnya di menit akhir yang membuat unggul jumlah gol tim tamu.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kemenangan timnya bukan hanya berkat kerja keras para pemain inti saja.

Ada andil pemain ke-12 atau suporter Bobotoh yang datang ke stadion meski pertandingan berstatus away atau tandang.

"Saya hanya ingin memberi terima kasih kepada Bobotoh untuk hari ini. Karena kalau mereka tidak ada di sini sekarang, kami tidak akan menang. Mereka membawa kami (tetap semangat) hingga akhir dan kami mendapatkan energi," kata Igor, Senin (26/10).

Menurut Igor, Maung Bandung susah payah dalam mendapatkan kemenangan. Garudayaksa FC tampil perkasa dengan menggagalkan sejumlah peluang.

Baca Juga: Korban Tewas Pengeroyokan Maut di Caringin Bandung Bertambah Jadi 2 Orang

Tuan rumah bahkan berhasil mencetak gol penyama kedudukan, yang membuat situasi semakin sulit buat timnya.

Namun dukungan langsung dari Bobotoh menambah semangat pemain yang terus berjuang sampai menit akhir.