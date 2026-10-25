Gegara Hal Ini, Igor Tolic Akui Kemenangan Tipis Atas Garudayaksa FC Jadi Sangat Emosional

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memenangkan duel melawan Garudayaksa FC dengan skor tipis 2 - 1.

Dalam pertandingan pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027, dua gol Maung Bandung dicetak Mariano Peralta (16') dan Adam Alis (90+2'), sedangkan gol Garudayaksa dicetak oleh Jairo Jean (65').

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan laga malam ini begitu sulit buat mereka.

Tuan rumah terus menggagalkan berbagai peluang yang dibuat pemain, dan bahkan bisa mencetak satu gol.

"Saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat emosional bagi kami, karena kami terlalu melalui hanya hal, bermain di banyak pertandingan, dan mencoba mencari solusi terbaik di lapangan," kata Igor dalam konferensi pers pascapertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

Malam ini adalah pertandingan ke enam Persib di bulan Oktober. Tiga hari lalu mereka baru bertanding, dan malam ini kembali ke lapangan.

Kelelahan fisik membayangi para pemain, tetapi mereka berhasil menaklukkannya.

"Selamat kepada para pemain yang bertahan hingga akhir, mengikuti rencana, dan pada akhirnya kami mencetak gol," ucapnya.