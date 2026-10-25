Meski Garudayaksa Baru Kalah 0-5, Igor Tolic Minta Persib Tetap Waspada

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memprediksi duel melawan Garudayaksa FC bakal berlangsung sengit.

Meski tuan rumah baru saja menelan kekalahan telak 0-5 atas Bali United ada pertandingan terakhir, Igor menilai Garudayaksa akan tampil habis-habisan saat menjamu Persib di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10/2026).

Dia pun mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai perlawanan tuan rumah dalam laga pekan ke-7 BRI Super League 2026/2027.

"Mereka bermain di kandangnya, tapi mereka kalah di pertandingan terakhir 0 - 5, tapi mereka akan habis-habisan di pertandingan berikutnya," kata Igor.

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan, Garudayaksa bukan lah tim bisa disepelekan. Meski laga terakhirnya kalah dengan skor besar, dia mewaspadai kekuatan tim dari tim asuhan Milos Joksic itu.

Igor bahkan menyebut laga malam nanti seperti perang. Setiap tim yang menjadi lawannya, berambisi untuk mengalahkannya.

"Jadi, tentunya saya menduga ini akan menjadi pertandingan yang berat, tim yang bertarung, tapi setiap Persib akan bermain tandang, itu selalu seperti perang. Jadi kami memperkirakan pertandingan yang berat," ungkapnya.

Di sisi lain, Igor menyoroti kemungkinan banyaknya Bobotoh yang akan datang mendukung di stadion. Jarak yang dekat antara Bandung dengan Bogor, membuat laga malam ini akan terasa seperti di rumah.