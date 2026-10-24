Walkot Depok Supian Suri Bidik Posisi Lima Besar Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri menargetkan kontingen Kota Depok menembus lima besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026.

Kontingen Kota Depok diperkuat 683 atlet yang akan berlaga pada 50 cabang olahraga (cabor) dan 72 subcabang olahraga (subcabor).

Dia menyebut, para atlet telah menjalani persiapan dan latihan untuk menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten dan kota lainnya di Jabar.

Ia memasang target lebih tinggi dibandingkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, yakni menembus 10 besar.

“Depok masuk 10 besar, target KONI. Kalau target saya lima besar,” ucap Supian dikutip Sabtu (24/10/2026).

Menurutnya, status Kota Depok sebagai salah satu tuan rumah Porprov XV Jabar bersama Kota Bekasi dan Kota Bogor menjadi salah satu modal untuk mencapai target tersebut.

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Selain itu, dukungan masyarakat diharapkan dapat menambah semangat para atlet, khususnya saat bertanding di sejumlah venue yang berada di Kota Depok.

Supian Suri pun mengajak jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, pelajar, dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada kontingen.