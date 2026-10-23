Supian Suri Lepas 683 Atlet Depok untuk Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri melepas 683 atlet kontingen Kota Depok yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat (Jabar) 2026.

Sebanyak 683 atlet tersebut akan bertanding pada 50 cabang olahraga (cabor) dan 72 subcabang olahraga (subcabor).

Kontingen Kota Depok juga didukung para pelatih, ofisial, serta pengurus cabang olahraga yang telah mempersiapkan atlet untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempersiapkan kontingen Kota Depok.

Ia berharap para atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan membawa nama baik daerah melalui prestasi olahraga.

“Atas nama Pemerintah Kota Depok, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para atlet, ofisial, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang telah menghadirkan orang-orang hebat untuk membawa nama baik Kota Depok,” ucapnya.

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Supian Suri berpesan agar para atlet fokus menjalani pertandingan dan tidak terbebani persoalan bonus.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah berkomitmen memberikan apresiasi kepada atlet yang berhasil meraih medali.