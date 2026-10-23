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JPNN.com Jabar Olahraga Bukan di GBLA, Persib Ajukan Stadion Si Jalak Harupat untuk Lawan Melbourne Victory

Bukan di GBLA, Persib Ajukan Stadion Si Jalak Harupat untuk Lawan Melbourne Victory

Jumat, 23 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Bukan di GBLA, Persib Ajukan Stadion Si Jalak Harupat untuk Lawan Melbourne Victory - JPNN.com Jabar
Stadion Si Jalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung dipastikan masih bermarkas di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, saat menjamu dua tim tamu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung telah menerima surat permohonan Panitia Pelaksana (Panpel) Persib untuk penggunaan Si Jalak Harupat.

Stadion berkapasitas 27 ribu penonton itu akan dipakai untuk pertandingan BRI Super League melawan Isenmulang Kalteng FC (1 November) dan AFC Champions League Two (ACL 2) menghadapi Melbourne Victory (28 Oktober).

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"Iya, Pemkab Bandung sudah menerima surat permohonan pada dua tanggal tersebut," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Dicky Anugrah saat dikonfirmasi, Jumat (22/10).

Dicky menjelaskan, surat permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil rapat pembahasan untuk menentukan langkah berikutnya.

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"Surat permohonan itu ditujukan ke Pak Bupati. Kami masih menunggu disposisi," ucap dia.

Menurut Dicky, Stadion Si Jalak Harupat siap dipakai untuk menggelar pertandingan resmi. Pasalnya, dari segi fasilitas pun dinilai layak.

Persib Bandung mengajukan Stadion Si Jalak Harupat untuk laga melawan Melbourne Victory dan Kalteng FC. Pemkab Bandung masih menunggu disposisi Bupati.
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TAGS   persib Dispora Kabupaten Bogor stadion si jalak harupat pertandingan persib afc champions league 2 bri super league pengajuan stadion si jalak harupat melbourne victory isenmulang kalteng fc

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