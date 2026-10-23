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JPNN.com Jabar Olahraga Sandy Walsh Siap Tebus Kekalahan Persib di Markas Garudayaksa FC

Sandy Walsh Siap Tebus Kekalahan Persib di Markas Garudayaksa FC

Jumat, 23 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Sandy Walsh Siap Tebus Kekalahan Persib di Markas Garudayaksa FC - JPNN.com Jabar
Bek kanan Persib Sandy Walsh. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung menelan kekalahan keduanya di musim ini. Malam tadi, Maung Bandung menyerah 0 - 1 atas Madura United pada pertandingan pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Anak asuh Igor Tolic itu tak mampu mencetak satu pun gol, meski penguasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain Persib.

Satu kesalahan Persib di menit akhir, dibalas Madura United melalui sontekan kaki Dimitar Mitkov.

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Bek Persib Sandy Walsh mengatakan para pemain sudah berjuang sampai akhir. Persib terus memberikan tekanan dan membuat peluang, tetapi hanya terbuang dengan sia-sia.

"Kami memiliki peluang yang lebih baik. Mereka memberikan perlawanan yang bagus, dan kami menghormati itu," kata Sandy, Jumat (23/10).

Sandy tak menyangkal bila pemain memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencuri peluang. Satu kesalahan yang langsung dibayar mahal.

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"Namun, kami memberikan mereka kesempatan untuk memenangkan pertandingan melalui satu kesalahan kecil dari kami. Padahal, kami memiliki cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan dan membawa perasaan positif menjelang laga hari Minggu," jelasnya.

Hasil minor di Madura, tak mau terus membelenggu Sandy dan rekan-rekannya. Mereka harus langsung mengalihkan fokusnya pada laga berikutnya yang tak kalah penting.

Persib Bandung menelan kekalahan atas Madura United dengan skor 0 - 1. Sandy Walsh berjanji akan menebusnya saat melawan Garudayaksa FC.
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TAGS   persib bek persib persib kalah sandy walsh bri super league madura united vs persib garudayaksa fc

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