KONI Depok Bidik 30 Emas di Porprov 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok membidik 30 medali emas pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur menegaskan, Pemerintah Kota Depok memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat 2026, baik dari sisi penyelenggaraan maupun dukungan bagi para atlet.

Menurutnya, persiapan venue sebagai salah satu aspek penyelenggaraan telah mencapai lebih dari 90 persen.

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Sementara itu, anggaran dan bonus atlet juga telah dipersiapkan, dengan pencairan yang direncanakan pada tahun anggaran 2027.

“Kami berikhtiar agar seluruh rangkaian Porprov berjalan lancar. Kami berharap para atlet diberikan kesehatan, keselamatan, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk Kota Depok,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Depok, Herry Suprianto menuturkan, bahwa kesiapan para atlet telah mencapai sekitar 99 persen.

Saat ini, seluruh atlet juga menjalani program training camp (TC) untuk memantapkan persiapan sebelum bertanding.

“Kami optimistis bisa mencapai target 10 besar dengan minimal 30 medali emas. Saat ini para atlet terus menjalani pemusatan latihan dan kami berharap mereka bisa fokus memberikan kemampuan terbaiknya,” terangnya.