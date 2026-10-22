Madura United Mengusung Misi Menang Lawan Sang Juara Bertahan Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Madura United menatap duel kontra Persib Bandung dengan penuh percaya diri. Meski dihadapkan pada jadwal padat, Laskar Sape Kerrab memastikan diri siap tempur demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Pelatih Madura United Jose Gomez mengakui waktu persiapan timnya terbilang singkat. Namun, ia memastikan kondisi fisik para pemain berada dalam level yang sangat baik untuk meladeni permainan sang juara bertahan.

"Persiapan kami memang singkat, tapi cukup bagus. Pemain sudah siap untuk main, apalagi kami bermain di kandang sendiri dan ingin dapat tiga poin," kata Gomez, Kamis (22/10/2026).

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Menghadapi rangkaian jadwal padat melawan tim-tim besar, Gomez menyebut jajaran pelatih telah mengantisipasinya dengan porsi latihan taktik dan pemuliha fisik yang seimbang.

Ia menilai, Maung Bandung adalah tim yang gemar mendominasi penguasaan bola. Meski demikian, timnya sama sekali tidak gentar dan siap meladeni permainan terbuka.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus karena mempertemukan dua tim yang suka menguasai bola. Kami harus menghormati Persib sebagai juara bertahan, tetapi kami tidak perlu takut," tegasnya.

Saat ini, diketahui kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin di klasemen sementara. Situasi ini membuat perebutan kemenangan menjadi sangat krusial bagi Madura dan Persib.

Juru taktik asal Portugal itu menekankan pentingnya menjaga semangat juang, disiplin saat kehilangan bola, serta keberanian untuk menguasai jalannya pertandingan.