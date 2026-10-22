Pelatih Persib Igor Tolic Waspadai Kekuatan Kolektif Madura United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tak mau terlena dengan catatan positif yang mereka raih pada awal musim ini.

Menjelang menghadapi Madura United, pelatih Persib Igor Tolic justru memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan lawannya yang dinilai memiliki keseimbangan di setiap lini.

Bukan hanya soal ketajaman lini depan, Tolic melihat Madura United sebagai tim yang memiliki organisasi permainan cukup solid.

Mulai dari sektor penyerangan, lini tengah, barisan pertahanan, hingga penjaga gawang, semuanya dinilai mampu menjalankan perannya dengan baik.

Penilaian tersebut menjadi sinyal bahwa Persib tidak bisa hanya berfokus pada satu atau dua pemain Madura United jika ingin mengamankan hasil maksimal.

Apalagi kedua tim sama-sama telah mengoleksi 10 poin. Catatan itu menunjukkan bahwa Madura United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Tolic mengatakan tim berjuluk Laskar Sape Kerrab punya kualitas dan kekuatan lini depan yang tajam. Salah satu pemain yang dia waspadai adalah striker anyar Dimitar Mitkov yang sudah mencetak empat gol dan satu assist.

"Ya, Madura adalah tim yang bagus, penyerang yang bagus, lini depan yang bagus, bek tengah yang bagus," kata Tolic, Kamis (22/10).