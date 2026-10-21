Tegas, Kapten Persib Marc Klok Bidik Kemenangan di Markas Madura United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan timnya membidik kemenangan saat menghadapi Madura United pada pekan ke-6 BRI Super League 2026/2027.

Meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat, Maung Bandung tetap mengincar tiga poin saat bertandang ke markas Laskar Sape Kerrab.

Persib akan menghadapi Madura United di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Kamis (22/10/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib yang harus membagi fokus di kompetisi domestik dan Asia.

Jadwal padat membuat Persib harus melakoni lima pertandingan dalam kurun waktu 14 hari. Situasi tersebut menuntut para pemain menjaga kebugaran agar tetap mampu tampil konsisten di tengah ketatnya persaingan.

Meski demikian, Klok memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan Persib menghadapi Madura United.

Dia menilai rangkaian pertandingan dalam waktu singkat menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan maksimal.

"Lima pertandingan dalam 14 hari merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kami sekaligus menjadi tantangan. Namun, kami siap menjalaninya," kata Klok saat konferensi pers pralaga via Zoom, Rabu (21/10).

Klok juga menyadari perjalanan Persib masih panjang. Setelah menghadapi Madura United, timnya harus menjalani sejumlah pertandingan lainnya hingga 8 November mendatang.