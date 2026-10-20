Menjelang Kontrak Berakhir, Marc Klok Pengin Pensiun di Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pesepak bola Marc Klok bertekad untuk mengakhiri kariernya atau pensiun di klub Persib Bandung.

Hal ini mengingat sosok kapten tim tersebut bakal habis kontrak di akhir musim 2026/2027. Pemain naturalisasi itu akan memasuki musim kelimanya dengan Maung Bandung.

Klok mengatakan, sampai hari ini dia tak memikirkan klub lain. Yang ada hanya lah Persib, yang menurutnya sudah seperti rumah.

"Yes betul. What to say? My heart is blue (Apa yang harus dikatakan? Hati saya biru)," kata Klok di Bandung, Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, Klok banyak merasakan momen-momen luar biasa yang tak dia dapatkan saat berkarier di klub lain. Selama tiga musim berturut-turut, pemain pengatur serangan itu ikut mempersembahkan gelar juara buat Bobotoh.

Klok juga merasakan bersaing di kompetisi sekelas AFC Champions League Two (ACL 2) dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

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Maka dari itu, Klok begitu ingin mengakhiri kariernya sebagai pesepak bola di Persib.

"Saya selalu bilang, saya mau menyelesaikan karierku di Persib Bandung, ada semua sejarah yang kami bikin bersama. Koneksi saya sama klub, sama Bobotoh sangat luar biasa," jelasnya.