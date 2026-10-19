Pelatih Persib Igor Tolic punya Panggilan Khusus untuk Eliano Reijnders

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Eliano Reijnders semakin tak tergantikan dalam skuad Persib Bandung.

Pemain berposisi bek kanan itu, selalu menjadi andalan Igor Tolic di setiap pertandingan, baik itu kompetisi domestik atau Asia.

Di sepanjang musim ini, Reijnders sudah mencatatkan 720 menit bermain dalam delapan pertandingan resmi. Dia pun selalu masuk starting line-up dalam tujuh laga terakhir.

Kehadiran Reijnders pun mendapat sorotan dari Bobotoh dan pelatih Igor Tolic. Pemain serbabisa itu bisa bermain di berbagai posisi, dan itu membuatnya kerap mendapatkan pujian dari suporter.

Fisiknya pun tak mengenal lelah. Tak jarang dia dipercaya pelatih untuk tampil 90 menit penuh. Berkat penampilannya yang impresif, Tolic memberikan panggilan khusus buat pemain naturalisasi dari Belanda itu.

Tokoh pahlawan super fiksi, Iron Man, diibaratkan Tolic sebagai Eliano Reijnders.

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"Ini kenapa kami mendatangkan dia, Iron Man. Dia bekerja keras sama seperti semuanya. Dia hanya salah satu dari mereka. Tapi ya, semuanya memberikan yang terbaik untuk para suporter, untuk klub," kata Tolic, Senin (19/10/2026).

Saat Persib menang melawan Persik 1 - 0, Reijnders kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berbakat. Dia tampil waktu penuh, dan berjuang bersama Julio Cesar cum suis meraih kemenangan.