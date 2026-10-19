Persib Susah Payah Menang dari Persik, Igor Tolic: Semua Pemain Layak Dapat Pujian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus berjuang sampai menit ke-78 untuk bisa menjebol gawang Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027.

Julio Cesar datang sebagai penyelamat. Baru masuk dari sebagai pemain pengganti, kurang dari satu menit bek Brasil itu menceploskan bola melalui sundulan kepalanya.

Kebuntuan yang terjadi hampir 70 menit itu akhirnya pecah di kepala Julio Cesar. Kedudukan 1 - 0 bertahan sampai menit akhir pertandingan, dan membuat Persib melanjutkan tren positif kemenangan.

Kemenangan ini juga membuat posisi Persib di papan klasemen Super League naik ke peringkat lima. Maung Bandung mengumpulkan 10 poin dari tiga kali kemenangan, satu kali seri, dan sekali kalah.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan para pemain saling memotivasi saat kedudukan masih imbang tanpa gol di paruh pertama.

Tolic mengaku tak melakukan banyak perubahan di ruang ganti, dia memercayakan seluruhnya kepada para pemain. Dia kemudian memasukkan Balsa Sekulic, Thom Haye, dan Berguinho di babak kedua, yang mengubah situasi menjadi lebih tajam.

"Saya tidak berkata apa-apa. Saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Para pemain, mereka adalah grup yang bagus, mereka sangat fokus, mereka bersama-sama," kata Tolic.

Para pemain, kata Tolic, terpecut semangatnya ketika menyaksikan dukungan yang tak berhenti dari Bobotoh di bangku penonton sejak awal pertandingan dimulai. Mereka termotivasi untuk memberikan kemenangan demi membuat penonton senang malam tadi.