YORUN 2026 Diserbu Peserta, 6.000 Tiket Ludes Terjual

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - YORUN 2026 kembali digelar Yogya Group pada Minggu (8/11/2026) di Yogya Junction Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

Sebanyak enam ribu tiket untuk seluruh kategori lari dilaporkan habis terjual sejak pendaftaran dibuka 2 Juli 2026 melalui platform GOERS.

Ketua Pelaksana YORUN 2026 sekaligus Marketing Yogya Group Muhammad Irsyad Raspati mengungkapkan rasa syukur atas tingginya minat masyarakat untuk mengikuti ajang tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan antusias masyarakat terhadap event YORUN 2026, ini sangat luar biasa. Sejak dibuka pada awal Juli, 6.000 tiket yang dijual melalui aplikasi GOERS, ternyata langsung habis," kata Irsyad di Kota Baru Parahyangan.

Menurut Irsyad, YORUN dirancang agar dapat diikuti berbagai kalangan, mulai dari pelari profesional, komunitas, hingga anak-anak dan keluarga,

"Kami berharap, YORUN 2026 bisa menyentuh semua kalangan, baik dari pelari profesional, komunitas, anak, hingga keluarga. Penyelenggaraan YORUN 2026 adalah wujud komitmen Yogya Group, untuk menginspirasi gaya hidup sehat yang penuh kegembiraan. Oleh sebab itu, kami menghadirkan tiga kategori, yakni Family 2,5K, 5k, dan 10K," ujarnya.

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Sebelum pelaksanaan acara utama, Yogya Group menggelar rangkaian Road to YORUN sepanjang Juli hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah daerah, yakni Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Jakarta, dan Bandung.

Rangkaian utama YORUN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6–8 November 2026. Salah satu agendanya ialah pengambilan paket lomba atau Race Pack Collection (RPC) pada 6 - 7 November 2026 di lokasi acara.