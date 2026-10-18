Pelatih Persib Igor Tolic Soroti Sosok Gelandang Bertahan Persik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic sudah mengantongi sejumlah kekuatan Persik Kediri menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027.

Mulai dari gelandang bertahan yang solid hingga pemain sayap dengan kemampuan menggiring bola. Sederet aspek permainan Macan Putih menjadi perhatian Maung Bandung.

Tolic mengatakan, ada dua nama yang dia waspadai dalam kekuatan tim asuhan Marcos Reina.

"Mereka mempunyai dua gelandang bertahan (Imanol Garcia dan Badrian Ilham) yang bagus, lini belakang yang sudah memainkan bola, kiper juga menikmati proses membangun serangan dari bawah," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (17/10).

Juru taktik asal Kroasia itu juga memetakan kekuatan Persik yang tajam di sektor penyerangan, meski pemain andalan mereka, Ezra Walian, harus menepi karena cedera lutut.

"Penyerang tengah yang bagus dalam duel udara dan sering bergerak ke tiang jauh, pemain sayap yang mahir menggiring bola, serta bek kiri yang sangat cepat dengan dribble dan umpan silang yang bagus," jelasnya.

Meski punya gambaran kekuatan Persik, Tolic enggan jemawa. Dia tetap waspada, dan akan menyiapkan tim terbaiknya untuk duel besok malam yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

"Ya, kami tahu banyak hal, tetapi kami akan lihat saat pertandingan dimulai, siapa yang akan bermain dan bagaimana strateginya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)