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Pelatih Persib Igor Tolic Sampaikan Kabar Baik Menjelang Duel Kontra Persik

Minggu, 18 Oktober 2026 – 06:45 WIB
Pelatih Persib Igor Tolic Sampaikan Kabar Baik Menjelang Duel Kontra Persik - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers pralaga BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (17/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berpeluang mendapat tambahan kekuatan saat menjamu Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027.

Tiga pemain yang sebelumnya menepi akibat cedera, yakni Ragnar Oratmangoen, Gakuto Notsuda, dan Beckham Putra, mulai menunjukkan perkembangan positif.

Persib dijadwalkan menghadapi Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10/2026) malam.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan kondisi ketiga pemain tersebut terus membaik setelah menjalani proses pemulihan.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Maung Bandung yang harus menghadapi jadwal pertandingan cukup padat.

Meski begitu, Igor belum memastikan ketiganya bisa langsung tampil dalam laga melawan Persik.

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Salah satu pemain yang berpeluang segera kembali merumput ialah Gakuto Notsuda. Gelandang asal Jepang tersebut bahkan belum menjalani debut di kompetisi resmi bersama Persib.

Igor menyebut Notsuda sudah mulai rutin berlatih menggunakan bola dan mendekati kondisi untuk kembali bergabung dengan tim.

Pelatih Persib Igor Tolic menyampaikan kondisi terkini tiga anak asuh yang sebelumnya cedera. Oratmangoen, Notsuda, dan Beckham, dapat sorotan khusus.
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