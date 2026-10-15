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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Puji Debut Sandy Walsh bersama Persib

Igor Tolic Puji Debut Sandy Walsh bersama Persib

Kamis, 15 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Igor Tolic Puji Debut Sandy Walsh bersama Persib - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Igor Tolic memberikan pujian atas performa positif Sandy Walsh dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 melawan Viettel FC.

Pesepak bola keturunan Belgia itu masuk line-up susunan Igor Tolic. Lebih spesialnya lagi, ini adalah laga perdananya sejak direkrut Persib di awal musim ini.

Sandy hampir 10 pekan absen. Nasibnya tak mulus, karena dia langsung didera cedera setelah membela Timnas Indonesia, Juli lalu.

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Igor mengatakan, dia tak mempermasalahkan waktu pemulihan Sandy yang lama. Sebab dia meyakini akan kualitas pemain tersebut.

"Kami tahu siapa yang kami miliki dalam tim ini. Kami tahu, kami memiliki pemain yang luar biasa. Sayangnya untuk kami, sejauh ini dengan pramusim seperti itu, beberapa pemain tidak pada level kebugaran (terbaiknya), tetapi cukup sehat untuk memiliki peran yang besar di tim," kata Igor di Bandung, Kamis (15/10/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu didatangkan dari Buriram United. Di kompetisi Thai League, selama satu musim dia menorehkan 35 penampilan dengan lima gol dan dua assist.

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Menurutnya, ia tak meragukan kualitas skill individu pemain. Maka dari itu, Igor yakin bila Sandy Walsh bisa segera beradaptasi pascapemulihan.

"Saya pikir, jika kami berhasil menjaga semuanya tetap sehat, maka kualitasnya bukanlah pertanyaan, dan tim akan menjadi luar biasa," ujarnya.

Pelatih Persib menyampaikan pujiannya buat Sandy Walsh, yang baru debut dengan tim setelah 10 pekan absen.
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