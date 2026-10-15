Debut Bersama Persib, Sandy Walsh Mengaku Bahagia Disambut Bobotoh

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sandy Walsh mengawali debutnya bersama Persib Bandung dengan manis.

Ia mengaku bahagia bisa melakoni debut selama 90 menit sekaligus membantu Maung Bandung menaklukkan The Cong-Viettel FC pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu (14/10/2026) malam.

Debut tersebut terasa spesial bagi Sandy karena ia kembali merumput setelah absen cukup panjang.

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Kepercayaan yang diberikan pelatih Igor Tolic untuk tampil penuh pun menjadi modal positif bagi pemain Timnas Indonesia itu.

"Tentu saja perasaan yang luar biasa, bisa meraih kemenangan. Bagi saya pribadi, bisa bermain selama 90 menit setelah sepuluh pekan absen dari lapangan. Jadi perasaan yang luar biasa, merasa senang dan menatap pertandingan berikutnya," kata Sandy di Bandung, Kamis (15/10/2026).

Selain puas dengan hasil pertandingan, Sandy turut mengapresiasi dukungan Bobotoh yang menyambut penampilan perdananya bersama Persib. Ia mengaku berterima kasih atas apresiasi yang diberikan suporter.

"Ya mereka juga luar biasa. Begitu banyak apresiasi untuk mereka juga dan tentu saja banyak terima kasih. Tetapi ini baru satu pertandingan dan kita harus terus berjuang sebagai sebuah tim, sebagai individu dan menatap pertandingan selanjutnya"' ujarnya.

Kemenangan atas Viettel membuat Persib untuk sementara kokoh di puncak klasemen Grup E dengan enam poin. Posisi tersebut menjadi dorongan kepercayaan bagi tim sekaligus bukti bahwa Persib mampu bersaing di kompetisi Asia.