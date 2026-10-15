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JPNN.com Jabar Olahraga Jadwal Persib Padat, Mariano Peralta Makin Bersemangat

Jadwal Persib Padat, Mariano Peralta Makin Bersemangat

Kamis, 15 Oktober 2026 – 12:12 WIB
Jadwal Persib Padat, Mariano Peralta Makin Bersemangat - JPNN.com Jabar
Winger Persib Mariano Peralta. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mariano Peralta menjadi man of the match saat Persib mengalahkan Viettel FC dalam matchday kedua AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Gol penaltinya mengantarkan kemenangan buat Persib yang tengah dihadapkan pada tantangan kebugaran fisik.

Peralta mengatakan dia sudah tahu konsekuensi saat bergabung dengan klub sebesar Persib. 

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Jadwal pertandingan yang padat, sebab musim ini Maung Bandung tampil di tiga kompetisi sekaligus, BRI Super League, AFC Champions League Two (ACL 2), dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Karena itu, setiap harinya eks penggawa Borneo FC tersebut terus mempersiapkan diri.

"Ketika saya memutuskan bergabung ke klub ini, saya sudah tahu bagaimana situasinya dan saya tentu saja mempersiapkan diri untuk bermain setiap tiga hari, bermain di jenis pertandingan seperti ini," kata Peralta di Bandung, Kamis (15/10/2026).

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Ketimbang mengeluhkan kondisi yang tak bisa diubah, Peralta memilih untuk menikmati perjuangannya dengan Persib. 

Dia bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan.

Winger Persib Mariano Peralta makin bersemangat meski timnya dihadapkan jadwal pertandingan yang padat.
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TAGS   persib jadwal padat winger persib afc champions league 2 mariano peralta bri super league man of the match shopee cup

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