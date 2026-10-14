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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Puji Perjuangan Pemain Seusai Persib Bungkam Viettel FC

Igor Tolic Puji Perjuangan Pemain Seusai Persib Bungkam Viettel FC

Rabu, 14 Oktober 2026 – 22:45 WIB
Igor Tolic Puji Perjuangan Pemain Seusai Persib Bungkam Viettel FC - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan saat menjamu The Cong-Viettel FC pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku bangga dengan semangat juang, kekompakan, dan komitmen para pemainnya.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026) malam, Persib menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-45.

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Hasil tersebut membuat Persib kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

Maung Bandung unggul dua poin atas Melbourne Victory yang berada di posisi kedua setelah meraih kemenangan atas FC Seoul.

Sementara itu, The Cong-Viettel menempati peringkat ketiga dengan satu poin, sedangkan FC Seoul berada di dasar klasemen tanpa poin.

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Seusai pertandingan, Igor menyoroti kerja sama dan komunikasi para pemain dalam menjalankan rencana permainan.

Menurutnya, kemenangan atas wakil Vietnam tersebut tidak terlepas dari kemampuan tim mengeksekusi strategi yang telah disiapkan bersama.

Pelatih Persib Igor Tolic memuji daya juang pemain yang berusaha mengalahkan Viettel FC di tengah padatnya jadwal pertandingan.
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TAGS   persib pelatih persib persib menang stadion si jalak harupat afc champions league 2 igor tolic acl 2 mariano peralta persib vs viettel fc

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