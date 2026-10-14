Igor Tolic Puji Perjuangan Pemain Seusai Persib Bungkam Viettel FC

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan saat menjamu The Cong-Viettel FC pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku bangga dengan semangat juang, kekompakan, dan komitmen para pemainnya.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026) malam, Persib menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Mariano Peralta melalui titik penalti pada menit ke-45.

Hasil tersebut membuat Persib kokoh di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi enam poin dari dua pertandingan.

Maung Bandung unggul dua poin atas Melbourne Victory yang berada di posisi kedua setelah meraih kemenangan atas FC Seoul.

Sementara itu, The Cong-Viettel menempati peringkat ketiga dengan satu poin, sedangkan FC Seoul berada di dasar klasemen tanpa poin.

Seusai pertandingan, Igor menyoroti kerja sama dan komunikasi para pemain dalam menjalankan rencana permainan.

Menurutnya, kemenangan atas wakil Vietnam tersebut tidak terlepas dari kemampuan tim mengeksekusi strategi yang telah disiapkan bersama.