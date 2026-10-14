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JPNN.com Jabar Olahraga Gol Peralta Bawa Persib Bungkam Viettel FC 1 - 0 di Stadion SJH

Gol Peralta Bawa Persib Bungkam Viettel FC 1 - 0 di Stadion SJH

Rabu, 14 Oktober 2026 – 22:35 WIB
Gol Peralta Bawa Persib Bungkam Viettel FC 1 - 0 di Stadion SJH - JPNN.com Jabar
Pertandingan Persib Bandung melawan Viettel FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin saat menghadapi tim asal Vietnam, Viettel FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Tuan rumah menang 1 - 0 berkat gol tunggal Mariano Peralta di menit 41.

Drama tampil dengan 10 pemain terjadi dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bamdung, Rabu (14/10/2026) malam.

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Persib tampil menekan sejak awal pertandingan melawan Viettel FC.

Pasukan Igor Tolic mengambil inisiatif serangan setelah wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

Mereka beberapa kali mampu menembus lini pertahanan Viettel untuk menciptakan peluang.

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Mariano Peralta yang diplot sebagai ujung tombak menjadi salah satu pemain yang aktif mengancam gawang lawan.

Peluang pertamanya hadir pada menit-menit awal pertandingan setelah menerima bola dari situasi tendangan sudut yang dilepaskan Thom Haye.

Persib Bandung berhasil menang melawan Viettel FC dengan skor tipis 1 - 0 dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Jalak Harupat.
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TAGS   persib persib menang winger persib afc champions league 2 acl 2 mariano peralta persib vs viettel fc

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