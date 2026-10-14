Gol Peralta Bawa Persib Bungkam Viettel FC 1 - 0 di Stadion SJH

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengamankan tiga poin saat menghadapi tim asal Vietnam, Viettel FC dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Tuan rumah menang 1 - 0 berkat gol tunggal Mariano Peralta di menit 41.

Drama tampil dengan 10 pemain terjadi dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bamdung, Rabu (14/10/2026) malam.

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Persib tampil menekan sejak awal pertandingan melawan Viettel FC.

Pasukan Igor Tolic mengambil inisiatif serangan setelah wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan.

Mereka beberapa kali mampu menembus lini pertahanan Viettel untuk menciptakan peluang.

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Mariano Peralta yang diplot sebagai ujung tombak menjadi salah satu pemain yang aktif mengancam gawang lawan.

Peluang pertamanya hadir pada menit-menit awal pertandingan setelah menerima bola dari situasi tendangan sudut yang dilepaskan Thom Haye.