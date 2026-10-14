Berjuang di 3 Kompetisi, Haye dan Klok Soroti Penunjang Fasilitas Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Padatnya jadwal kompetisi musim 2026/2027 menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung.

Namun, bukan hanya kelelahan akibat rentetan pertandingan yang dikeluhkan, keterbatasan fasilitas pendukung, juga menjadi sorotan dua pemain andalan Maung Bandung, Marc Klok dan Thom Haye.

Keduanya menilai dukungan terhadap kebutuhan pemain belum sebanding dengan bertambahnya kompetisi yang harus dijalani Persib.

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Marc Klok lebih dahulu menyoroti persoalan tersebut setelah menjalani latihan di Lapang Pendamping GBLA, Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Ia mengakui jadwal padat menjadi tantangan besar bagi Persib, terlebih ketika aspek pendukung di luar lapangan dinilai belum optimal.

Menurut Klok, persoalan yang dihadapi pemain bukan semata-mata banyaknya pertandingan. Ketersediaan fasilitas, nutrisi, dan pengaturan perjalanan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar para pemain mampu menjaga kondisi sepanjang musim.

"Kita semua tahu ini jujur, fasilitas sangat kurang, nutrisi sangat kurang, pengaturan perjalanannya bukan yang terbaik. Jadi, kita harus beradaptasi. Kita juga mau belajar dari situasi ini. Tapi saya pikir kata yang paling penting mungkin adalah bertahan," kata Klok di Bandung, Rabu (14/10).

Di tengah keluhan mengenai jadwal dan fasilitas, Klok menekankan bahwa para pemain membutuhkan dukungan seluruh elemen klub dan suporter untuk melewati periode padat tersebut.