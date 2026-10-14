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Sinyal Positif Sandy Walsh Menjelang Persib vs Viettel FC

Rabu, 14 Oktober 2026 – 16:59 WIB
Sinyal Positif Sandy Walsh Menjelang Persib vs Viettel FC - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic (kanan) dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kondisi bek kanan Persib, Sandy Walsh, menunjukkan hasil yang positif.

Sandy yang sebelumnya cedera seusai membela Timnas Indonesia pada Juli 2026, kini kondisinya sudah membaik.

Dia berpotensi menjalani debutnya saat pertandingan melawan Viettel FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (14/0/2026) malam.

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Pelatih Persib Igor Tolic memastikan Walsh siap bermain, setelah sebelumnya menjadi recovery selama tiga bulan.

Sudah sejak jauh hari, Walsh sebenarnya siap dimainkan. Namun Igor tak mau terburu-buru mengambil risiko.

Igor mau mencari waktu yang tepat memberinya kesempatan untuk bermain.

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"Sandy siap bermain, jadi itu berita bagus, tetapi kami akan menentukan besok (malam ini) siapa yang akan memulai pertandingan (sebagai starter)," kata Igor di Bandung.

Di luar starting line-up yang masih dia racik, Igor senang atas kembalinya Sandy Walsh dalam skuad. Didatangkan dari Buriram United di awal musim ini, pesepak bola kelahiran Belgia itu masih belum merasakan atmosfer pertandingan di stadion.

Pelatih Persib menyampaikan kondisi terkini Sandy Walsh yang dikabarkan sudah pulih dar cederanya. Peluang main melawan Viettel FC malam ini?
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