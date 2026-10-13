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Pelatih Viettel FC Tak Ingin Anggap Remeh Persib Bandung

Selasa, 13 Oktober 2026 – 19:45 WIB
Pelatih Viettel FC Tak Ingin Anggap Remeh Persib Bandung - JPNN.com Jabar
Pelatih Viettel FC Velizar Popov dan pemain Lucas Ribamar dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL) 2026/2027 melawan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (13/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung bukan sekadar lawan yang harus dihadapi Viettel FC di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Bagi pelatih Viettel FC Velizar Popov, Maung Bandung merupakan salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Popov menyadari pertandingan melawan Persib bakal menjadi ujian berat bagi timnya.

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Apalagi, klub berjuluk Pangeran Biru itu datang dengan modal kemenangan tandang beruntun atas Seoul FC dan Port FC.

Catatan tersebut menjadi gambaran betapa kompetitifnya Persib ketika harus bertanding di kandang lawan. Situasi ini pula yang membuat Popov memilih bersikap realistis dalam mempersiapkan anak asuhnya.

Apalagi Viettel datang sebagai tim tamu, yang bakal bermain dengan tekanan dari puluhan ribu suporter di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

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"Persib adalah tim yang sangat kuat. Dua kemenangan tandang terakhir mereka melawan Seoul FC dan Port FC (Shopee Cup) sudah menunjukkan betapa besar dan kuatnya tim ini," kata pelatih asal Bulgaria dalam konferensi pers pralaga di SJH, Selasa (13/10/2026).

Bagi dia, kekuatan Persib tidak hanya diukur dari hasil pertandingan. Reputasi klub asal Bandung itu di kancah sepak bola Indonesia dan Asia juga menjadi faktor yang patut diperhitungkan.

Pelatih Viettel FC memuji kualitas skuad Persib Bandung yang akan dihadapinya di laga kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL) 2026/2027.
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TAGS   persib stadion si jalak harupat afc champions league 2 acl 2 grup e acl 2 viettel fc the cong viettel fc persib vs viettel fc lucas ribamar velizar popov

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