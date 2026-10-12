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JPNN.com Jabar Olahraga Walkot Bandung Farhan Usul Satpol PP dan Dishub Kawal Persib Saat Tandang

Walkot Bandung Farhan Usul Satpol PP dan Dishub Kawal Persib Saat Tandang

Senin, 12 Oktober 2026 – 18:18 WIB
Walkot Bandung Farhan Usul Satpol PP dan Dishub Kawal Persib Saat Tandang - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan seusai bertemu dengan orang tua pemain EPA Persib di Pendopo Kota Bandung, Senin (12/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan keterlibatan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengawal perjalanan tim Persib saat menjalani pertandingan tandang ke luar kota.

Usulan tersebut mengemuka menyusul insiden penyerangan rombongan Persib Elite Pro Academy (EPA) U-18 di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10/2026) malam.

Farhan menilai pengamanan perjalanan tim junior dan akademi Persib perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang. Dia pun akan membuka diskusi dengan manajemen Persib untuk membahas skema pendampingan bagi rombongan tim saat bertolak ke luar kota.

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Menurut dia, personel Satpol PP dan Dishub tidak hanya diharapkan membantu pengamanan perjalanan, tetapi juga bisa disiapkan sebagai pengemudi cadangan apabila dibutuhkan.

"Secara teknis, kami akan membuka diskusi dengan manajemen Persib agar melakukan pendampingan secara lebih serius setiap kali tim junior atau tim akademi ini ke luar kota," kata Farhan saat bertemu dengan orang tua pemain EPA Persib di Pendopo Kota Bandung, Senin (12/10).

Farhan mengecam keras aksi penyerangan terhadap rombongan Persib EPA U18 tersebut. Dia menegaskan, kekerasan dan teror terhadap atlet maupun ofisial tidak dapat dibenarkan dalam dunia olahraga.

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"Kami dari Pemerintah Kota Bandung menyatakan sangat prihatin dan mengutuk keras tindakan teror tersebut, karena teror kekerasan bukanlah bagian dari olahraga," tegasnya.

Selain mengusulkan penguatan pengamanan, Farhan meminta kepolisian mengusut tuntas penyerangan tersebut.

Wali Kota Bandung mengusulkan keterlibatan personel Satpol PP dan Dinas Perhubunga untuk mengawal perjalanan tim Persib saat menjalani laga tandang.
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TAGS   Pemkot Bandung wali kota bandung dishub muhammad farhan persib u18 persib epa penyerangan bus persib kronologi penyerangan bus persib pengawalan ketat

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