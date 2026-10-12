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Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Gagal Menang atas Dewa United

Senin, 12 Oktober 2026 – 12:12 WIB
Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Gagal Menang atas Dewa United - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain Igor Tolic dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung susah payah untuk bisa keluar dari kekalahan saat menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Hasil pertandingan berakhir seri 2 - 2, dengan situasi Persib yang sempat tertinggal 0 - 2 di babak pertama.

Dua gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui sempat menjadi petaka buat Persib. Mereka kemudian berbenah di ruang ganti, dan hasilnya berhasil menyamakan kedudukan.

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Balsa Sekulic dan Marc Klok mencetak gol dan menyelamatkan Persib dari kekalahan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan pertandingan malam tadi berjalan luar biasa buat kedua tim. 

Anak asuhnya menunjukkan kualitas mental juara, sehingga tercipta dua gol penghancur kemenangan tim berjuluk Banten Warriors. 

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"Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan," kata Igor.

Juru taktik asal Kroasia itu mengakui anak asuhnya kesulitan menahan gempuran Dewa. Sampai akhirnya mereka dihukum dua gol di paruh pertama.

Pelatih Persib Igor Tolic ungkap penyebab timnya kewalahan di babak pertama dan tertinggal 0 - 2 dari Dewa United.
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TAGS   persib persib bandung pelatih persib persib vs dewa united hasil seri igor tolic pemain kelelahan bri super league

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