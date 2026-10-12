Bus Rombongan Persib U18 Diserang Jakmania

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib nahas menimpa rombongan Persib U18 yang baru menyelesaikan pertandingan Elite Pro Academy (EPA) melawan Persis Solo.

Rombongan tim mengalami insiden kekerasan yang diduga dilakukan suporter Persija Jakarta, Jakmania di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, pada Minggu (11/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB.

Dalam laporan insiden yang dikeluarkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, kejadian ini mengakibatkan kendaraan bus yang ditumpangi rombongan mengalami kerusakan, dan dua orang ofisial serta anggota tim menjadi korban.

Di media sosial juga ramai rekaman video pascakejadian penyerangan. Kondisi bus rombongan tampak rusak, dengan serpihan kaca di area kendaraan.

Kronologi kejadian ini berawal ketika Media Officer Persib Pandu Persada sedang dalam perjalanan kembali ke Bandung setelah menjalankan tugas peliputan kegiatan Elite Pro Academy, berada di lokasi bersama Ridwan dari tim Akademi Persib.

Berdasarkan informasi awal yang diterima, keduanya berpapasan dengan rombongan suporter Persija Jakarta yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mendukung timnya bertanding di Yogyakarta.

"Dalam rangkaian kejadian tersebut, bus rombongan dilaporkan mengalami penyerangan oleh sekelompok orang yang diduga merupakan bagian dari rombongan suporter tersebut."

"Akibat kejadian itu, bus dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu beberapa koper milik ofisial dan tim EPA Persib U18 dilaporkan dijarah."