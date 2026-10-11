Gagal Bawa Pulang 3 Poin dari Bandung, Pelatih Dewa United: Kami Frustrasi!

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dewa United gagal membawa pulang tiga poin setelah bermain imbang 2 - 2 saat tandang ke markas Persib Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Tim berjuluk Banten Warriors itu sempat unggul dua gol di babak pertama. Lewat sepakan Egy Maulana dan Noah Sadaoui, Dewa hampir memberi kekalahan buat tuan rumah.

Pelatih Dewa United Osmar Loss mengaku timnya frustrasi ketika Persib berhasil mencetak dua gol balasan.

"Tentu saja kami frustrasi karena kami sempat unggul 2-0 dan ketika kami kebobolan dua gol di babak kedua, membuat perasaan kami tidak senang," kata Osmar dalam konferensi pers pascalaga.

Juru taktik asal Brasil itu menuturkan, timnya tidak berhati-hati saat unggul dari tuan rumah.

Nick Kuipers cum suis gagal menahan gempuran Persib, yang berhasil menyamakan kedudukan setelah mengganti pemain di paruh kedua.

"Saya pikir kami menjalani babak pertama yang sangat bagus, tetapi di babak kedua, sayangnya ketika kami kebobolan gol pertama, pertandingan menjadi sedikit emosional dan kami sedikit kehilangan kendali," ungkapnya.

"Kami tahu bahwa kami menghadapi salah satu tim penting di liga yang saat ini merupakan juara tiga kali berturut-turut," sambungnya.