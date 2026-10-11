Persib Bandung Gagal Menang di Kandang, Dewa United Pulang dengan Satu Poin

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus puas bermain imbang 2 - 2 saat menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Dua gol Persib dicetak Balsa Sekulic (51') dan Marc Klok (54'), sementara Dewa United diciptakan Egy Maulana Vikri (23') dan Noah Sadaoui (45+1').

Persib langsung mengambil inisiatif dengan membuat sejumlah serangan saat wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan melawan Dewa United.

Peluang pertama Persib diterima Balsa Sekulic yang berhasil masuk ke lini pertahanan Dewa United.

Di menit ke-7, peluang Balsa hangus setelah bola hanya melewati gawang.

Peluang kedua kembali didapat Maung Bandung, kali ini dari kaki Adam Alis.

Pemain bernomor punggung 18 menendang bola dari tengah, tetapi hanya mendatar ke tangan penjaga gawang Dewa United, Sonny Stevens.

Adam Alis tak berhenti. Dia cekatan kembali mencuri bola, tetapi bola hanya menyamping ke sisi gawang.