Starting Line Up Persib vs Dewa United: Dedi Kusnandar Pimpin Maung Bandung, Thom Haye Jadi Andalan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan komposisi pemain yang menarik saat menghadapi Dewa United di pekan ke-4 BRI Super League 2026/27, dalam laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Nama-nama andalan seperti Thom Haye, Adam Alis, hingga Mariano Peralta masuk dalam starting line up Maung Bandung.

Sementara itu, Dedi Kusnandar dipercaya mengenakan ban kapten untuk memimpin perjuangan Pangeran Biru dalam laga kali ini.

Di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam menjadi pilihan utama.

Ia akan mendapat dukungan dari barisan pertahanan yang diisi Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, dan Eliano Reijnders.

Di lini tengah, pasukan Igor Tolic mengandalkan Dedi Kusnandar sebagai kapten bersama Adam Alis dan Thom Haye

Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membangun serangan untuk menekan pertahanan Dewa United.

Sementara itu, sektor depan dipercayakan kepada Mariano Peralta, Balsa Sekulic, dan Uilliam Barros.