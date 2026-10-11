Sergio Van Dijk Puji Kualitas Skuad Persib, Yakin Maung Bandung Bisa Juara Lagi Tahun Ini

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pernah jadi senjata utama Persib Bandung medio 2013, mantan penyerang Persib Sergio Van Dijk melihat perubahan besar yang terjadi di skuad Maung musim ini.

Persib Bandung yang kini dinakhodai Igor Tolic punya gaya permainan yang berbeda dengan tim yang pernah dibela Sergio 13 tahun lalu.

Kata Sergio, Persib kini tidak melulu mengandalkan sosok striker sebagai pencetak gol.

Pemain dari berbagai sektor bisa jadi penyumbang gol dengan mengandalkan taktik serangan cepat.

Saat berseragam Persib musim 2013/2014, Sergio dilatih oleh Djajang Nurdjaman.

Kala itu, pelatih Djanur memercayakan lini serang kepada sosok pemain berkepala pelontos tersebut.

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Dia mencetak 21 gol dari 29 penampilannya di Liga Super Indonesia. Jumlah gol yang produktif dan menjadikan Sergio sebagai salah satu penyerang tajam milik klub berjuluk Maung Bandung.

"Sekarang style permainan beda. Waktu saya main, saya lebih main seperti striker murni. Kalau lihat pertandingan terakhir, banyak gol yang dicetak lewat counter attack," kata Sergio di Bandung, Minggu (11/10).