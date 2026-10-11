Sergio Van Dijk dan Raphael Maitimo Buka Akademi Sepak Bola di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Dua mantan pesepak bola Indonesia, Sergio Van Dijk dan Raphael Maitimo, terlibat langsung dalam pembinaan pemain usia dini melalui Neo Gen Football Academy (Neo Gen FA).

Akademi sepak bola yang didirikan keduanya itu hadir di Bandung dengan misi membuka jalan bagi talenta muda menuju level profesional.

Pembukaan Neo Gen Football Academy menjadi langkah awal Sergio dan Maitimo untuk membangun fondasi sepak bola dari akar rumput (grassroots).

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Keduanya ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak di Bandung dan Jawa Barat untuk mendapatkan pembinaan berkualitas sekaligus merasakan pengalaman berkompetisi di level internasional.

Sergio Van Dijk mengatakan, pendirian akademi tersebut bukan sekadar menghadirkan tempat latihan sepak bola bagi anak-anak.

Lebih dari itu, Neo Gen FA dirancang untuk menyiapkan jalur pembinaan yang berkelanjutan bagi pemain muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional.

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"Hari ini ada pembukaan akademi sepak bola kami, Neo Gen FA. Kami mau membantu anak-anak Jawa Barat dan Bandung untuk membuat jalur menuju sepak bola profesional," kata Sergio di Bandung, Minggu (11/10/2026).

Mantan penyerang Persib Bandung itu menjelaskan, Neo Gen FA telah menyiapkan sejumlah program kompetisi untuk mengasah kemampuan pemain binaannya.