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JPNN.com Jabar Olahraga Igor Tolic Hadapi Masalah Kelelahan Pemain Jelang Bentrok dengan Dewa United

Igor Tolic Hadapi Masalah Kelelahan Pemain Jelang Bentrok dengan Dewa United

Minggu, 11 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Igor Tolic Hadapi Masalah Kelelahan Pemain Jelang Bentrok dengan Dewa United - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic dalam konferensi pers pralaga BRI Super League. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung masih didera kelelahan menjelang pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2026/2027 melawan Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Skuad Maung Bandung baru saja tiba dari perjalanannya ke Tailan untuk laga ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Hari ini, mereka akan kembali bertarung di kompetisi domestik.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan meski kondisi pemain tidak bugar, ia bertekad untuk mendapatkan kemenangan.

Igor memberikan instruksi kepada pemain untuk beristirahat yang cukup, agar bisa mendapatkan energi untuk pertandingan.

"Semua orang masih kelelahan hari ini, tetapi besok (hari ini) saya harap kami mendapatkan 24 jam istirahat dan sedikit lebih segar," kata Igor di Bandung. 

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Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan dari 32 pemain yang dimilikinya, hanya tiga yang masih dalam perawatan medis.

Mereka adalah Gakuto Notsuda, Danijel Loncar, dan Beckham Putra. 

Pemain Persib masih didera kelelahan menjelang laga pekan ke-4 Super League melawan Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat.
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