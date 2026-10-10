Pelaku Usaha Sampai Warga Depok Diimbau Menyemarakkan Porprov Jabar 2026

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengimbau seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, perusahaan, perbankan, rumah sakit, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk turut menyemarakkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026.

Melalui pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, dan media publikasi lainnya.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok Nomor 400.4/655/Disporyata/2026 tentang Pemasangan Spanduk, Baliho dan Media Publikasi dalam Rangka Penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat Tahun 2026 di Kota Depok, yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026.

“Pemasangan media publikasi diharapkan dapat dilakukan di lingkungan kantor, tempat usaha, fasilitas publik, jalan utama atau protokol, jalan lingkungan, serta lokasi strategis lainnya,” tulis edaran tersebut.

Langkah ini menjadi bentuk dukungan dan partisipasi berbagai unsur masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026, yang salah satu lokasi kegiatannya berada di Kota Depok.

Dalam SE tersebut, seluruh pihak diminta menggunakan logo, tema, identitas visual, serta desain resmi Porprov XV Jabar 2026 pada media publikasi yang dipasang agar tercipta keseragaman identitas dan pesan komunikasi.

“Artwork resmi untuk kebutuhan spanduk, baliho, dan media publikasi lainnya dapat diunduh melalui tautan "https://s.id/PorprovDepok2026,” terangnya.

Pemasangan media publikasi juga perlu memperhatikan ketertiban, keindahan, kebersihan, keselamatan, dan estetika lingkungan.