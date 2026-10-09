Haji Umuh Puji Mental Pemain Persib Lakukan Remontada di Tailan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sempat tertinggal dan dibuat deg-degan di kandang lawan, Persib Bandung sukses mengukir remontada fantastis di Tailan.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar tak bisa menyembunyikan rasa bangganya usai Maung Bandung melibas tuan rumah Port FC dengan skor telak 3-1.

Laga perdana Grup B ASEAN Club Champioship (ACC) Shopee Cup 2026 di Thammasat Stadium, Kamis (8/10) malam itu berlangsung penuh drama.

Pangeran Biru sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Jude Bell, sebelum akhirnya mengamuk dan menggelontorkan tiga gol balasan sekaligus lewat Mariano Peralta, Berguinho, dan Luka Menalo di menit-menit krusial.

Pria yang akrab disapa Haji Umuh itu mengaku senewen menyaksikan perjuangan anak asuh Igor Tolic.

Menurutnya, keputusan memasukkan sejumlah pemain pembeda pada babak kedua menjadi kartu yang mengubah alur permainan.

"Sangat menegangkan ya. Dan kita sudah (kalah) 1-0, udah pas menit-menit terakhir juga di babak kedua ya. Kita semua tegang. Setelah penggantian ada Mariano Peralta sama Thom Haye, ya di situ juga ada Dedi, ada Balsa. Nah itu meyakinkan dan sangat (terlihat) berubah sekali," kata Umuh, Jumat (9/10).

Menurut Umuh, permainan Persib sebenarnya sudah menunjukkan kualitas sejak babak pertama. Namun, masuknya sejumlah pemain memberikan energi tambahan sehingga tuan rumah mulai kesulitan menghadapi tekanan Maung Bandung.