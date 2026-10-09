JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Haji Umuh Puji Mental Pemain Persib Lakukan Remontada di Tailan

Haji Umuh Puji Mental Pemain Persib Lakukan Remontada di Tailan

Jumat, 09 Oktober 2026 – 20:30 WIB
Haji Umuh Puji Mental Pemain Persib Lakukan Remontada di Tailan - JPNN.com Jabar
Patricio Matricardi, Marc Klok, dan Luka Menalo berbincang dengan pemain Port FC di sela pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup di Thammasat Stadium, Tailan, Kamis (8/10/2026) malam. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sempat tertinggal dan dibuat deg-degan di kandang lawan, Persib Bandung sukses mengukir remontada fantastis di Tailan.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar tak bisa menyembunyikan rasa bangganya usai Maung Bandung melibas tuan rumah Port FC dengan skor telak 3-1.

Laga perdana Grup B ASEAN Club Champioship (ACC) Shopee Cup 2026 di Thammasat Stadium, Kamis (8/10) malam itu berlangsung penuh drama.

Baca Juga:

Pangeran Biru sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Jude Bell, sebelum akhirnya mengamuk dan menggelontorkan tiga gol balasan sekaligus lewat Mariano Peralta, Berguinho, dan Luka Menalo di menit-menit krusial.

Pria yang akrab disapa Haji Umuh itu mengaku senewen menyaksikan perjuangan anak asuh Igor Tolic.

Menurutnya, keputusan memasukkan sejumlah pemain pembeda pada babak kedua menjadi kartu yang mengubah alur permainan.

Baca Juga:

"Sangat menegangkan ya. Dan kita sudah (kalah) 1-0, udah pas menit-menit terakhir juga di babak kedua ya. Kita semua tegang. Setelah penggantian ada Mariano Peralta sama Thom Haye, ya di situ juga ada Dedi, ada Balsa. Nah itu meyakinkan dan sangat (terlihat) berubah sekali," kata Umuh, Jumat (9/10).

Menurut Umuh, permainan Persib sebenarnya sudah menunjukkan kualitas sejak babak pertama. Namun, masuknya sejumlah pemain memberikan energi tambahan sehingga tuan rumah mulai kesulitan menghadapi tekanan Maung Bandung.

Persib Bandung bangkit dan menang 3-1 atas Port FC di Tailan. Umuh Muchtar bangga melihat mental baja Maung Bandung yang tampil luar biasa.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib umuh muchtar bos persib haji umuh acc shopee cup grup b acc persib shopee cup port fc vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU