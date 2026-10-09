Bek Persib Gabriel Mutombo Jadi Korban Rasisme saat Laga Melawan Port FC
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Port FC di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup diwarnai insiden yang diduga berkaitan dengan rasisme.
Bek Persib Gabriel Mutombo disebut mengaku mendapat ucapan bernada rasis dari salah satu pemain Port FC.
Insiden tersebut terjadi saat Persib menghadapi Port FC di Stadion Thammasat, Kamis (8/10) malam.
Pertandingan sempat dihentikan wasit asal Malaysia, Nasarudiin Nazmi, pada menit ke-56.
Momen itu bermula setelah wasit memberikan kartu kuning kepada Adam Alis akibat pelanggaran.
Mutombo kemudian menghampiri wasit dan menunjuk ke arah salah satu pemain Port FC.
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Situasi tersebut membuat pertandingan terhenti hingga 3-4 menit. Mutombo tampak menyampaikan sesuatu kepada wasit sebelum kemudian pertandingan kembali dilanjutkan.
Luka Menalo yang berada di lapangan saat insiden terjadi mengatakan Mutombo mengaku mendapat ucapan rasis dari salah satu pemain Port FC.
Luka Menalo menyampaikan dukungannya untuk rekan satu tim Gabriel Mutombo yang diduga mendapatkan ucapan bernada rasisme saat laga melawan Port FC.
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