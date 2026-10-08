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Persib Menang 3-1 atas Port FC, Luka Menalo: Kami Bermain Seperti Keluarga

Kamis, 08 Oktober 2026 – 23:52 WIB
Persib Menang 3-1 atas Port FC, Luka Menalo: Kami Bermain Seperti Keluarga - JPNN.com Jabar
Winger Persib Luka Menalo melakukan selebrasi seusai mencetak gol ke gawang Port FC dalam pertandingan ACC Shopee Cup di Stadion Thammasat, Tailan, Kamis (8/10/2026) malam. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Luka Menalo malam ini menjadi man of the match saat Persib Bandung menumbangkan Port FC di markasnya sendiri.

Pertandingan Persib melawan Port FC berakhir dengan skor 3 - 1 untuk kemenangan tim tamu.

Salah satu pencetak gol yakni Luka Menalo di menit 90+5. Pemain berpaspor Kroasia itu menggenapkan tiga gol buat Maung Bandung.

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Tandukan Menalo di ujung pertandingan, tak bisa diantisipasi kiper Port FC. 

Meski mendapatkan predikat penampilan terbaik, Menalo dengan merendah menyebutnya hanya menjalankan tugas.

Sebagai pemain sayap tugasnya ialah membongkar pertahanan lawan. Menalo berusaha menambah jumlah gol, karena selisih satu gol masih belum cukup mengamankan posisi. 

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"Itu sangat berarti, terutama dalam pertandingan seperti ini. Saya sangat senang bisa membantu tim," kata Menalo seusai pertandingan, Kamis (8/10/2026) malam.

Selain mencetak gol, Menalo juga ada andil saat proses terjadinya gol kedua Persib yang dicetak Berguinho. Umpan matangnya dari sisi kiri, berhasil dikonversi Berguinho menjadi gol. 

Luka Menalo jadi man of the match Persib vs Port FC. Pemain ungkap kunci kesuksesan timnya adalah bermain tanpa ego.
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