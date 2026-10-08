Persib Mengamuk di 8 Menit Terakhir, Port FC Jadi Korban Remontada

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memperlihatkan mental juaranya saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Sempat berada di ujung kekalahan setelah tertinggal 0-1 hingga memasuki menit-menit akhir, Maung Bandung justru mengubah pertandingan menjadi pesta kemenangan.

Persib mencetak tiga gol dalam waktu hanya delapan menit untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 di Thailand, Kamis (8/10/2026) malam.

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Port FC lebih dulu membuat Persib berada dalam tekanan.

Jude Soonsup-Bell membuka keunggulan tuan rumah melalui eksekusi penalti pada menit ke-65. Hadiah penalti diberikan setelah Ikhwan Tanamal melakukan pelanggaran terhadap pemain Port FC di dalam kotak penalti.

Dalam kondisi tertinggal, Persib mulai berusaha mengubah permainan.

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Pelatih Igor Tolic memasukkan Thom Haye, Mariano Peralta, dan Balsa Sekulic. Perubahan tersebut membuat permainan Maung Bandung perlahan lebih agresif.

Namun, waktu terus berjalan dan Persib belum juga mampu menyamakan kedudukan.