Persib Bandung Tanpa Beckham Putra saat Lawan Port FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus kehilangan salah satu pilar andalannya saat menghadapi Port FC di laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Pertandingan grup B itu digelar di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Tailan, pada Kamis (8/10/2026) malam.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, Beckham tak masuk dalam daftar pemain yang diboyongnya dalam pertandingan tandang jni.

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Pemain jebolan akademi Persib itu didera cedera yang membuatnya harus menepi sejenak. Sampai hari ini, Beckham masih menjalani recovery dengan tim medis.

"Beckham sedang menjalani terapi. Perkembangannya berjalan baik," kata Igor.

Selain Beckham, Gakuto Notsuda dan Danijel Loncar juga belum menunjukkan tanda-tanda akan bermain.

Kedua legiun asing itu juga mengalami masalah cedera dan masih tahap recovery.

"Gakuto juga di rumah, dan beberapa pemain lain sedang dalam proses pemulihan. Semoga mereka bisa segera bergabung kembali bersama kami," ungkapnya. (mcr27/jpnn)