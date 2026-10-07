Marc Klok Bicara Target Persib di Shopee Cup

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan padat di sepanjang Oktober 2026. Tidak hanya pertandingan Super League, tapi juga dua agenda internasional, AFC Champions League Two (ACL 2) dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Pertandingan perdana Persib di Shopee Cup ialah menghadapi wakil Tailan, Port FC pada 8 Oktober 2026. Setelah itu, mereka akan menjamu Dewa United, Minggu (11/10), Viettel FC--Grup E ACL 2--Rabu, (14/10), dan Persik Kediri, Minggu (18/10).

Empat hari kemudian, Maung Bandung terbang ke Madura untuk menghadapi Madura United, Kamis (22/10) dan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (26/10).

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Laga terakhir di bulan Oktober adalah pertandingan ACL 2 melawan wakil Australia, Melbourne Victory di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/10).

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok mengatakan timnya antusias menatap pertandingan yang akan dijalani di bulan ini. Apalagi dengan Shopee Cup, yang mana ini pertama kalinya Persib bakal berpartisipasi.

"Cukup lama kami tidak ada pertandingan. Hasil terakhir, dan kami punya atmosfer sangat baik di klub. Latihan juga sangat berat, mungkin dua minggu (terakhir). Kami sangat antusias untuk mulai Shopee Cup," kata Klok di Bandung, dikutip Rabu (7/10/2026).

"Ini kompetisi baru buat kami dan kami juga punya target baru. Semoga kami mulai dengan kemenangan di sana," ujarnya.

Melakoni kompetisi baru, Klok mengaku timnya tak punya strategi khusus. Namun, tujuannya tetap sama yakni menjadi juara.