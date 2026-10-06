Polresta Bandung Kerahkan Pengamanan Maksimal untuk Pertandingan Persib di Jalak Harupat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polresta Bandung memastikan pengamanan penuh untuk tiga laga Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung pada 11, 14, dan 18 Oktober 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan, jajaran kepolisian akan mengerahkan kekuatan secara maksimal untuk mengawal rangkaian pertandingan Super League 2026/2027 tersebut.

"Kami dari jajaran Polresta Bandung dan Polda Jabar akan memberikan pengamanan all out kepada kegiatan laga yang dilakukan oleh Persib. Seperti yang kami ketahui ada tanggal 11, 14, dan 18 (Oktober)," kata Tri di Polresta Bandung, Selasa (6/10/2026).

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Ia juga mengajak Bobotoh berperan menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

"Kami pun meminta kepada para Bobotoh, kepada para pendukungnya," ujarnya.

Menurut Tri, dukungan suporter terhadap Persib tidak harus diwujudkan dengan berada di dalam lapangan, tetapi juga dapat dilakukan dengan menjaga situasi tetap kondusif di luar stadion.

"Jadi bukan saja pendukung itu di lapangan, masuk ke lapangan, kemudian menyanyikan lagu-lagu mendukung. Tapi seorang pendukung juga harus bisa berada di luar untuk mendukung kesebelasannya, tentu saja Persib itu untuk tetap menjaga harkamtibmas," ucapnya.

Ia berharap sikap tersebut dapat membantu menciptakan suasana pertandingan yang kondusif sehingga seluruh pihak dapat menjadi tuan rumah yang baik dalam setiap laga Persib.