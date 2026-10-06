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JPNN.com Jabar Olahraga Usai Membela Timnas Indonesia, Oratmangoen dan Thom Haye Langsung Terbang ke Tailan

Usai Membela Timnas Indonesia, Oratmangoen dan Thom Haye Langsung Terbang ke Tailan

Selasa, 06 Oktober 2026 – 17:55 WIB
Usai Membela Timnas Indonesia, Oratmangoen dan Thom Haye Langsung Terbang ke Tailan - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dua pemain bintang Persib Bandung, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye tak banya memiliki waktu istirahat setelah mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Mereka dipastikan langsung terbang ke negara Tailan dan bergabung dengan Persib, untuk melakoni pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup melawan Port FC.

Laga perdana babak penyisihan Grup B itu akan digelar di Stadion Thammasat, Pathum Tani, Tailan, pada Kamis (8/10/2026) malam.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, kedua anak asuhnya itu dipastikan masuk dalam skuad yang dibawanya dalam perjalanan tandang ini.

Oratmangoen dan Haye akan terbang terpisah dengan rekan-rekannya. Penerbangan dilakukan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

"Ya, mereka akan bergabung (dengan Persib). Mereka akan bergabung, ketika selesai hari ini (Timnas Indonesia, mereka akan bergabung di sana. Menggunakan penerbangan yang sama atau penerbangan berikutnya," kata Igor di Bandung, Selasa (6/10).

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Di sisi lain, Igor menyampaikan kondisi terbaru dari dua pemain yang cedera, Gakuto Notsuda dan Sandy Walsh.

Kata Igor, Gakuto dan Walsh sampai hari ini masih dalam pemantauan tim medis.

Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye dipastikan akan bergabung dengan Persib Bandung di Tailan setelah membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
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TAGS   persib pelatih persib sandy walsh igor tolic thom haye asean club championship acc shopee cup ragnar oratmangoen gakuto notsuda fifa asean cup 2026

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