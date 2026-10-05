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JPNN.com Jabar Olahraga ACC Shopee Cup, Pelatih Persib Igor Tolic Ingin Putus Tren Buruk Lawan Port FC

ACC Shopee Cup, Pelatih Persib Igor Tolic Ingin Putus Tren Buruk Lawan Port FC

Senin, 05 Oktober 2026 – 20:52 WIB
ACC Shopee Cup, Pelatih Persib Igor Tolic Ingin Putus Tren Buruk Lawan Port FC - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Igor Tolic, saat ditemui usai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (5/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Port FC akan menjadi ujian pertama Marc Klok cum suis dalam pertandingan babak penyisihan Grup B di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Tailan, pada Kamis (8/10/2026).

Berdasarkan catatan, Persib belum pernah menang saat melawan Port FC. Wakil Tailan itu meraih dua kali kemenangan di AFC Champions League Two 2025 dan Piala Presiden 2025, sedangkan hasil seri terjadi di partai ACL 2 leg kedua dengan skor 2 - 2.

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan persiapan timnya dipastikan sudah matang dan mereka siap terbang ke Tailan untuk menjalani pertandingan perdana ACC Shopee Cup.

"Kami melakukan beberapa latihan penyerangan, pertahanan untuk bersiap menghadapi kompetisi baru. Sangat penting bagaimana cara mereka memulai kompetisi," kata Igor ditemui di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (5/10).

Igor menuturkan, Port FC dihuni pemain berkualitas berlabel timnas. Port Lions juga punya transisi cepat dan jajaran eksekutor bola mati yang mematikan.

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"Kami pergi ke sana, tim mereka bagus, Port itu tim yang bagus, mereka juga punya banyak pemain tim nasional. Tim dengan transisi yang sangat cepat, sangat bagus dalam eksekusi bola mati. Jadi, kami bersiap sebaik mungkin dan kemudian kami pergi ke sana dan berharap bisa mewakili klub dengan baik serta meraih hasil yang bagus," ujarnya.

Juru taktik Kroasia itu optimistis timnya bisa mengalahkan Port FC. Selain persiapan yang matang, Igor menyebut bila kekompakan dan chemistry antarpemain terjalin dengan baik.

Persib Bandung bertekad memutus catatan buruk saat menghadapi Port FC di laga perdana ACC Shopee Cup 2026.
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TAGS   persib pelatih persib igor tolic asean club championship acc shopee cup shopee cup persib shopee cup port fc vs persib

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