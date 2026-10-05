Final FIFA ASEAN Cup, Marc Klok Berharap Indonesia Ukir Prestasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Marc Klok menaruh harapan besar kepada dua rekannya, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye, yang akan tampil di laga final FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Partai penentu itu akan digelar Senin (5/10/2026) malam yang dihadiri puluhan ribu suporter Indonesia.

Klok mengatakan, Indonesia layak memenangkan pertandingan dan keluar sebagai juara ASEAN Cup edisi perdana. Perjuangan Garuda di babak penyisihan Grup A, pantas diapresiasi dengan trofi juara.

"Ini hari spesial untuk teman-teman, untuk Timnas, untuk pelatih, untuk federasi, tapi juga untuk negara. Semoga, saya pikir semua orang berdoa, Indonesia bisa berprestasi malam ini," kata Klok di lapangan pendamping Stadion GBLA.

Sosok kapten Pesib itu memahami kerja keras yang dilakukan teman-temannya di timnas. Apalagi ia mengingat perjuangan Indonesia yang susah payah mencetak sembilan gol ke gawang Bangladesh.

"Saya pikir kami layak untuk akhirnya untuk meraih trofi. Ini sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menunggu, khususnya buat suporter. Walaupun suporter di Bandung, Jakarta, Surabaya, atau di mana-mana, ini Indonesia, dan kami mendukung Indonesia, kami semua ingin Indonesia menjadi hebat serta melakukan lompatan kemajuan," jelasnya.

Sepak bola Indonesia, kata Klok, sudah mengalami banyak kemajuan. Namun torehan prestasi pasukan John Herdman masih belum menemui puncaknya.

Terakhir, Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia dan babak 16 besar Piala Asia 2023.