Final Indonesia vs Tailan, Polda Jabar Perketat Pengamanan Suporter ke GBK

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Personel Polda Jawa Barat ikut terlibat dalam pengamanan pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGB), Jakarta.

Diketahui, tiket final yang akan digelar pada Senin (5/10/2026) malam ini telah terjual lebih dari 55 ribu lembar.

Wilayah Jabar yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadi titik krusial pengetesan suporter menuju Senayan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Satgas Operasi Garuda Bakti 2026 di wilayah Jabar untuk tidak lengah, meski operasi sudah memasuki hari ke-14 atau terakhir.

"Memasuki tahap akhir pelaksanaan Operasi Garuda Bakti 2026, seluruh jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak menganggap situasi sudah aman. Justru pada tahapan final dan closing ceremony, potensi kerawanan perlu diantisipasi secara lebih maksimal," kata Hendra dalam keterangannya.

Perwira Menengah Polri itu meminta jajarannya fokus melakukan deteksi dini terhadap potensi penumpukan massa dan konvoi suporter dari berbagai daerah di Jabar.

Pengawalan dan pengamanan jalur lalu lintas menuju Jakarta menjadi prioritas agar tidak terjadi gesekan.

"Antisipasi secara khusus penumpukan dan pergerakan suporter sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Lakukan deteksi dini terhadap potensi gesekan antarsuporter, provokasi, penggunaan flare, hingga aksi keributan," jelasnya.