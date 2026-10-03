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Pelatih Tailan Sebut Atmosfer Suporter Indonesia di GBK Menguntungkan

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 16:45 WIB
Pelatih Tailan Sebut Atmosfer Suporter Indonesia di GBK Menguntungkan - JPNN.com Jabar
Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan ribu suporter Indonesia diprediksi bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, saat Timnas Tailan menghadapi Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026.

Suara gemuruh dari tribun, tekanan atmosfer pertandingan, hingga dukungan penuh untuk Garuda akan membuat laga puncak semakin panas.

Namun, Tailan ternyata tidak melihat lautan suporter Merah Putih sebagai ancaman.

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Alih-alih gentar, atmosfer GBK justru dinilai bisa menjadi pemantik motivasi bagi skuad Gajah Perang untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka di partai final.

Pelatih Tailan Anthony Hudson menyambut antusias kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu penonton Indonesia.

Menurutnya, pertandingan dengan atmosfer besar seperti final melawan Indonesia merupakan panggung yang memang diinginkan setiap pemain dan pelatih.

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"Justru saya pikir ini lebih baik. Saya dan seluruh pemain sudah tidak sabar untuk bertanding di Jakarta, di stadion tersebut, di hadapan penonton yang besar," kata Hudson di Bandung, Sabtu (3/10).

Bagi Tailan, tekanan dari tribun GBK bukan sesuatu yang harus dihindari.

Timnas Tailan mengaku antusias bakal tampil di hadapan puluhan ribu suporter Indonesia di SUGBK dalam laga final FIFA ASEAN CUp 2026.
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TAGS   suporter indonesia timnas thailand Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK fifa asean cup 2026 anthony hudson pelatih timnas thailand final fifa asean cup

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